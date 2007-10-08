Замминистра экономики: цены на яйца выросли необоснованно

Развитие экономики Украины пошло по негативному сценарию, который правительство прогнозировало как альтернативный позитивному, считает заместитель министра экономики Украины Валерий МУНТИЯН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам сегодня, комментируя причины достаточно высокого показателя инфляции в сентябре (2,2%).

Инфляция, по словам министра, связана, прежде всего, с подорожанием зерна на мировых рынках (на Лондонской бирже - в 2 раза – до 400 долл. за тонну), вызванное сокращением урожая из-за погодных условий в Канаде (на 10%), Австралии (на 20%) и повышением спроса на зерно в тихоокеанских странах. Также, безусловно, на цене сказалась и засуха в Украине.

«Говорить о том, что это те вызовы, которые нельзя было предусмотреть, – не соответствует действительности. Министерство экономики разработало прогнозные показатели, было два сценария – оптимистический и пессимистический. И эти вызовы, риски и угрозы – мы их учитывали. Подтверждением того являются два постановления, которыми мы наметили конкретные меры по недопущению необоснованного повышения индекса потребительских цен», - сказал замминистра.

Кроме того, по мнению В.МУНТИЯНА, на ухудшение показателя инфляции повлияли политические факторы, некоторое влияние оказали и монетарные факторы.

В.МУНТИЯН подчеркнул, что цены на яйца выросли необоснованно, а что касается цен на зерно и мясо, «то статистика говорит, что в стране есть резервы, чтобы эти цены можно было держать».

Как сообщал УНИАН, в мае министр экономики Украины Анатолий КИНАХ заявлял, что вследствие возможного ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры и более резкого, чем ранее прогнозировалось, повышения тарифов на ЖКХ, возможно развитие экономики по альтернативному сценарию: рост ВВП – 4,8%, объемы промышленного производства – 6,4%, рост цен на потребительском рынке – 8,7%.

Позитивным сценарием он назвал вариант: рост ВВП до 7,2%, рост промышленного производства - до 9%, рост экспорта - на 16,5%, рост импорта - на 15,4%, сальдо внешней торговли отрицательное - на уровне 3,4 млрд. долларов.

Справка УНИАН. В Украине инфляция в сентябре против августа т.г. составила 2,2%, в январе-сентябре (к декабрю прошлого года) - 8,6%.

Инфляция в сентябре 2007 года против сентября 2006 года составила 14,4%, в январе-сентябре 2007 года против января-сентября 2006 года - 11,9%.

При формировании государственного бюджета на 2007 год Кабмин исходил из прогноза показателя инфляции 7,5%, роста ВВП - 6,5%, роста промышленного производства - 8%.

Согласно майскому прогнозу Европейского банка реконструкции и развития, в нынешнем году рост украинского ВВП составит 5,8%, темпы инфляции - 7,2% при дефиците госбюджета 2,7%.

По прогнозу Международного валютного фонда, рост ВВП Украины в 2007 году ожидается на уровне 5% при инфляции 11,3% и годовом дефиците бюджета 4,1%.

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2007 году на уровне 6%, инфляцию - 9,7%.