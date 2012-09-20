Чиновник с 100 тыс. долларов сбежал, сбив милиционера мерседесом
02:30, 20 сентября 2012Общество
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Милиция объявила в розыск начальника инспекции по вопросам защиты прав потребителей в Херсонской области.
Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.
4 сентября в городе Херсон начальник инспекции по вопросам защиты прав потребителей Д. в качестве посредника получил взятку в размере 800 тыс. грн за решение вопроса об оформлении документации на земельный участок, говорится в сообщении.
Передача взятки происходила в собственном автомобиле служащего марки Mercedes-Benz S-500, госномер ВТ 9399 АН.
При задержании он оказывал злостное сопротивление. Убегая с места события, своим автомобилем повредил милицейские машины и совершил наезд на одного из работников спецподразделения, сообщили в МВД.
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