Чиновник с 100 тыс. долларов сбежал, сбив милиционера мерседесом

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

4 сентября в городе Херсон начальник инспекции по вопросам защиты прав потребителей Д. в качестве посредника получил взятку в размере 800 тыс. грн за решение вопроса об оформлении документации на земельный участок, говорится в сообщении.

Передача взятки происходила в собственном автомобиле служащего марки Mercedes-Benz S-500, госномер ВТ 9399 АН.

При задержании он оказывал злостное сопротивление. Убегая с места события, своим автомобилем повредил милицейские машины и совершил наезд на одного из работников спецподразделения, сообщили в МВД.