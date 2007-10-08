ГПУ направила в суд дело против маньяка, который убивал на протяжении 20 лет

Генеральная прокуратура Украины направила в суд дело против серийного убийцы, который более 20 лет совершал убийства и изнасилования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры Украины, Главным управлением по расследованию особо важных дел ведомства закончено расследование уголовного дела по обвинению Т. по фактам совершения им ряда преднамеренных убийств, соединенных с изнасилованием малолетних и несовершеннолетних, покушений на убийства, изнасилования и удовлетворения половой страсти в неестественный способ на протяжении 1984-2005 годов на территории Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

Обвиняемому избрана мера пресечения - взятие под стражу.

Указанное уголовное дело направлено в Верховный Суд Украины для определения подсудности.

Как сообщал УНИАН, Т. задержали летом 2005 года в Запорожской области.

Тогдашний заместитель министра внутренних дел Украины Геннадий МОСКАЛЬ рассказывал, что подозреваемый приехал из Кемеровской области России в город Павлоград Днепропетровской области. С 1983 года в области было несколько случаев исчезновения и убийств девушек. Расследование дела было на контроле ЦК КПСС, но убийцу тогда не нашли. Позже подозреваемый переехал в Запорожскую область, где тоже начали исчезать девушки.

На время задержания правоохранители не могли назвать точное количество жертв подозреваемого, которому тогда было 53 года. По предварительным данным, общее количество преступлений, совершенных последним, превышало четыре десятка убийств и изнасилований.

Злоумышленник был трижды женат, имеет собственных детей. Бывшие жены, с которыми общались сотрудники милиции, характеризовали мужчину крайне негативно: как агрессивную личность, склонную к употреблению алкоголя и сексуальному насилию.

В 2000 году мужчина перебрался в Запорожскую область и поселился в райцентре Пологи, где работал разнорабочим. Первое убийство в Пологах задержанный совершил, ориентировочно, в ноябре 2003 года. С того времени в районе постоянно работала усиленная следственно-оперативная группа, которую возглавлял один из заместителей управления уголовного розыска области. Однако, из-за того, что на протяжении почти года (с ноября 2004 года) в райцентре не было совершено ни одно похожее по почерку преступление, у правоохранителей появилась версия о том, что преступник выехал из региона. Однако преступник вновь напомнил о себе. После регистрации новых аналогичных преступлений в августе 2005 года на их раскрытие был сориентирован весь личный состав запорожского гарнизона милиции. Ежесуточно в оперативных и розыскных мероприятиях задействовались свыше 600 работников милиции. Благодаря тому, что одна из жертв убийцы осталась живой, удалось составить его фоторобот. А через несколько суток работники милиции установили личность подозреваемого и задержали его.