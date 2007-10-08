Кабмин разрулил ситуацию с «Борисполем» и «АэроСвитом»

Кабинет Министров Украины урегулировал спор между международным аэропортом «Борисполь» и ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит» вокруг создания на базе "Борисполя" международного узлового транзитного аэропорта.

Текст распоряжения правительства от 26 сентября 2007 г. N 813-р размещен на сайте Верховной Рады.

Как отмечается в документе, правительство признает необходимым возобновление строительства терминала «АэроСвита» и считает целесообразным внесудебное урегулирование земельных и имущественных споров обеих сторон при участии Кабмина и заинтересованных сторон.

В частности, для решения конфликта предусматривается передать аэропорту «Борисполь» земельный участок «АэроСвита» площадью 2,7552 гектара (вместе с твердым покрытием и зелеными насаждениями), граничащий с привокзальной площадью терминалов "B" и "C". В то же время участки земли (1,37 га и 0,6664 га) в пределах перрона "M" решено передать от аэропорта авиакомпании. При этом земельный участок площадью 7,3182 гектара, который арендует «АэроСвит», будет использоваться в совместной деятельности аэропорта и компании.

Кроме того, «Борисполю» передано административно-контрольное здание с прилегающей автостоянкой №2 на 274 парковочных места, которые расположены на земельном участке «АэроСвита».

Правительство поручило Минтранссвязи предусмотреть в проекте Государственной программы развития Международного аэропорта "Борисполь" на период до 2020 года участие «АэроСвита» в строительстве инфраструктуры аэропорта.

Как сообщал УНИАН, министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ выступает против строительства терминала «АэроСвита» в аэропорту «Борисполь». В декабре 2006 г. министр презентовал концепцию развития аэропорта без участия в ней «АэроСвита».

Напомним, «АэроСвит» намеревался построить в аэропорту «Борисполь» частный терминал. Против строительства терминала ранее протестовали и в самом аэропорту. Дело с весны 2005 г. велось в судах – аэропорт требовал признать недействительными договора купли-продажи земельных участков, отведенных под строительство авиакомпанией «АэроСвит» нового пассажирского терминала в аэропорту "Борисполь", а также купли-продажи имущества, расположенного на этой земле.

Справка УНИАН. Аэропорт «Борисполь» - государственное предприятие, главным управляющим имущества которого является государство в лице Министерства транспорта и связи.