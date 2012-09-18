В Тернополе депутат забрался на фасад прокуратуры чтобы повесить два флага (фото)

Внефракционный депутат Тернопольского областного совета Степан Барна сегодня повесил на фасад областной прокуратуры сине-желтый и красно-черный флаги.

Как пояснил корреспонденту УНИАН сам депутат, таким образом он выразил свой протест на требование областной прокуратуры снять красно-черный флаг с админздания областного совета, в котором работают аппараты облсовета и структурные подразделения облгосадминистрации.

«На помещении прокуратуры не установлен даже государственный флаг. В то время, как в восточной Украине – множество антиукраинской символики, а реакции прокуратуры нет», – отметил С.Барна.

Для того чтобы установить два флага во флагштоки, которые расположены на уровне второго этажа, С.Барне пришлось использовать лестницу. При этом работники прокуратуры никак не отреагировали на действия депутата, во время вывешивания флагов никто из охранников не выходил.

Ориентировочно спустя час флаги с фасада прокуратуры сняли.

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Как сообщал УНИАН, в начале сентября областная прокуратура обратилась к председателю облсовета Алексею Кайде с требованием снять с помещения облсовета красно-черный флаг, который был вывешен митингующими 5 июля в знак протеста против принятия языкового закона.

А.Кайда после получения письма из прокуратуры заявил, что красно-черный флаг стал символом национальной революции, а поэтому «пока в Украине будут у власти оккупанты, до тех пор на админзданиях Тернопольского облсовета наряду с государственным сине-желтым будет и красно-черный флаг национальной революции».