Тернопольский облсовет отказывается снять красно-черный флаг

Тернопольская прокуратура требует снять со здания областного совета красно-черный флаг, который повесили в начале июля в знак протеста против принятия парламентом языкового закона.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Свобода», письмо с соответствующим требованием получило руководство облсовета.

По данным пресс-службы партии, председатель областного совета Алексей Кайда заявил, что не намерен выполнять требование прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, после принятия Верховной Радой 3 июля закона «Об основах государственной языковой политики» председатель Тернопольского облсовета А.Кайда подписал распоряжение об установлении у входа в административное здание областного совета красно-черного флага.