Евро на межбанке дальше растет

В пятницу, 14 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,1220/8,1310 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2633/0,2638, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5920/10,6050.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3038/1,3040 (четверг — 1,2915/1,2917).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.