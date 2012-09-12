Апелляционный суд Киева оставил без изменений приговор живодеру Ведуле

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, такое решение апелляционный суд принял, поддержав позицию ведомства о недопустимости смягчения наказания живодеру.

По словам государственного обвинителя по делу Людмилы Гуменюк, она просила суд оставить без удовлетворения апелляцию осужденного А.Ведулы и его защитника.

«Своей позицией в суде мы показали обществу, что этот и каждый подобный факт издевательства над животными будет строго наказан. Мы не допустим такой жестокости. Даже единичные такие факты будем пресекать», - сказала прокурор.

По ее словам, суд при назначении наказания учел все обстоятельства дела, в том числе и те, которые будут способствовать исправлению осужденного, а прежде всего те, которые будут способствовать предупреждению совершения им и другими живодерами таких преступлений. Для Ведулы адекватным наказанием является лишение свободы. Только такой приговор мы считаем справедливым и обоснованным», - отметила Л.Гуменюк.

В прокуратуре напомнили, что 11 июня Святошинский райсуд Киева приговорил А.Ведулу к 4 годам лишения свободы за жестокое обращение с животными (ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины) и распространение товаров, пропагандирующих культ насилия и жестокости (ч. 3 ст. 300 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, 19-летний А.Ведула издевался над бездомными собаками, а его сообщник Роман Полибин снимал на фото и видео его действий и жертв. Они распространяли эти материалы в социальных сетях. Психиатрическая экспертиза признала А.Ведулу вменяемым. Известно, что А.Ведула убил более 100 бездомных собак.

Это дело вызвало громкий резонанс в обществе, заседания суда по делу живодеров пикетировали зоозащитники.

Сообщник А.Ведулы Р.Полибин также признан виновным по ч. 3 ст. 300 Уголовного кодекса, которая для него предусматривала лишение свободы сроком на 4 года, однако, с учетом смягчающих обстоятельств, в частности чистосердечного признания, Р.Полибин был приговорен к трем годам условно.