Украина планирует в 2015 стать лидером по добыче газа и нефти из шельфа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе круглого стола, посвященного увеличению добычи газа на шельфе Черного и Азовского морей, сообщил и.о. председателя правления Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» Олег Гринь.

По данным компании, в 2015 году страны, ведущие добычу нефти на шельфе Черного моря, планируют выйти на следующие результаты: Румыния - 2,5 млн тонн условного топлива, Турция – 0,3 млн тонн, Болгария – 0,2 млн тонн.

«Наша основная цель к 2015 году - нарастить объемы добычи и довести их до уровня 3 млрд кубометров газа», - сказал О.Гринь. Он отметил, что увеличение объемов добычи будет достигнуто, в частности, в результате использования самоходных плавучих буровых установок - «Петр Годованец», которая уже начала работу на Одесском месторождении, и «Независимость», которая начнет работать к концу года на Одесском и Безымянном месторождениях.

Также О.Гринь сообщил, что в планах «Черноморнефтегаза» увеличение обеспечения Крыма газом собственной добычи с 56% в 2012 году до 77% в 2013 году. С 2014 года потребность Крыма в газе может быть обеспечена на 108%, и газ можно будет поставлять в южные регионы Украины, в частности Херсон и Николаев.

По данным «Черноморнефтегаза», в 2011-2012 годах инвестиции в развитие газодобычи составят 1,2 млрд долларов, в то время как за период 1992-2010 гг. их объем составил 300 млн долларов.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе ГАО «Черноморнефтегаз» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».