Доллар на межбанке падает, евро растет
11:26, 12 сентября 2012Общество
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В среду, 12 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 8,0960/8,1060 грн/долл.
Евро подбирается к 10,5
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2572/77, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,4220/10,4365. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,2867/69 (вторник — 1,2804/06).
Во вторник, 11 сентября, Нацбанк на рынок не выходил.
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