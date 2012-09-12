Новый Lexus GS в модификации F SPORT

Полноприводный GS 350 AWD в модификации F SPORT отличается характерным агрессивным оформлением и динамикой движения. Выразительный стиль кузова наследует гоночные спортивные автомобили, а уникальные детали интерьера воссоздают атмосферу и острые ощущения трековых гонок. Автомобиль оснащен шестиступенчатой автоматической коробкой передач и 3,5-литровым шестицилиндровым V-образным бензиновым двигателем с электронным механизмом изменения фаз газораспределения (VVT-i), который развивает максимальную мощность 317 л.с.

Только в модификации F SPORT новый GS 350 AWD комплектуется эксклюзивной решеткой радиатора, специальными передним и задним бамперами, 18-дюймовыми колесными дисками, разработанными специально для этой модификации. Задний спойлер улучшает аэродинамику автомобиля и добавляет последний совершенный штрих к экстерьеру F SPORT.

В интерьере GS 350 AWD в модификации F SPORT особое внимание привлекают гранатово-красная кожаная обивка сидений, черный цвет обивки потолка и оформление салона вставками «алюминий», которые предусмотрены исключительно для этой спортивной модификации. Эксклюзивная модификация F SPORT также комплектуется алюминиевыми педалями и накладками на пороги, рулем и рычагом переключения передач с отделкой из перфорированной кожи.

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