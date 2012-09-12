В Кременчуге пенсионер лег под поезд
09:50, 12 сентября 2012Общество
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В Кременчуге (Полтавская область) на железнодорожном вокзале 71-летний пенсионер погиб, попав под поезд.
Мужчина решил покончить жизнь самоубийством
Как сообщили УНИАН в линейном отделе милиции на железнодорожной станции «Кременчуг», предварительная причина трагедии – самоубийство.
Милиция установила, что мужчина лег под 10-й вагон стоящего поезда, к которому еще не был прицеплен тепловоз. Когда машинист маневренного«ЧМЭ-3» «потянул» состав, то не заметил ничего необычного.
По данным милиции, также не было свидетелей трагедии. Правоохранители осматривали вагоны уже на станции «Череднички».
У погибшего при себе было пенсионное удостоверение.
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