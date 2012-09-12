В Кременчуге пенсионер лег под поезд

Как сообщили УНИАН в линейном отделе милиции на железнодорожной станции «Кременчуг», предварительная причина трагедии – самоубийство.

Милиция установила, что мужчина лег под 10-й вагон стоящего поезда, к которому еще не был прицеплен тепловоз. Когда машинист маневренного«ЧМЭ-3» «потянул» состав, то не заметил ничего необычного.

По данным милиции, также не было свидетелей трагедии. Правоохранители осматривали вагоны уже на станции «Череднички».

У погибшего при себе было пенсионное удостоверение.