Официальный курс валют на 12 сентября
04:00, 12 сентября 2012Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 12 сентября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 11 сентября – 799.3000)
100 EUR – 1022.0649 (на 11 сентября – 1021.1857)
10 RUR – 2.5154 (на 11 сентября – 2.5197)
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