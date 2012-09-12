На акции «Кременчуггаза» претендуют три покупателя

От ООО “Группа компаний “Содружество”, ООО "Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест", еще одна заявка на участие в конкурсе была подана от физического лица, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

В ФГИУ пока отказались назвать данное физлицо, в то же время отметили, что все три подавших заявки участника допущены к торгам.

Напомним, 26% ПАО «Кременчуггаз» планируется выставить на приватизационном конкурсе 12 сентября т.г. Стартовая цена данного госпакета установлена в размере 6,7 млн грн, шаг торгов - 70 тыс. грн. Покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 1 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации «Кременчуггаз» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Кременчуге.

25% акций «Кременчуггаза» владеет НАК «Нафтогаз Украины», 26 % акций передано для приватизации ФГИУ, 18,6 % акций принадлежит ООО “Группа компаний “Содружество”, 24,5 % принадлежит ООО "Энерго-Лан".

ООО "Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест" является собственником миноритарных пакетов акций в ряде облгазов, в частности в "Кировоград-" и "Мелитипольгаз". 11 сентября т.г. "Финлекс-Инвест" победила в приватизационном конкурсе по продаже 26% акций ПАО «Лубныгаз»

ООО " Группа компаний " Содружество " (Херсон) - украинская производственно-финансовая группа, включающая более 30 предприятий и дочерних фирм. Основными направлениями деятельности концерна являются: газовая отрасль, сельское хозяйство, инвестиции и развитие.

31 августа т.г “Содружество” признано победителем приватизационного аукциона по продаже 20,82% газораспределительной компании «Херсонгаз».