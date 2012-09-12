Самозахват на озере оказался складом песка

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Деснянского района, дело возбуждено согласно ч. 1 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины.

Озеро «Алмазное» является объектом водного фонда государства и находится на балансе КП «Плесо». Прибрежно-защитная полоса озера площадью 0,6 га по улице Пуховской самовольно используется для складирования песка. Согласно расчету Государственной экологической инспекции в г. Киеве, размер вызванного ущерба составляет 225 тыс. грн.

Уголовное дело для осуществления досудебного следствия направлено в Деснянское райуправление милиции.

Кроме этого, прокуратура Деснянского района обязала Государственную экологическую инспекцию в г. Киеве провести исследование химического анализа воды и почвы в озере «Алмазное». По результатам анализа будут установлены показатели предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в водоеме культурно-бытового использования. После получения заключения контролеров, будут принято решение в соответствии с законом.