В Сумах возбуждено уголовное дело против руководства «Беркута»

УМВД Украины в Сумской области, которые неправомерно собирали с подчиненных деньги.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Алексей Деревянко, дело возбуждено в понедельник, 10 сентября по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст.364 Уголовного кодекса Украины.

По его словам, 30 июля в прокуратуру области обратились 28 сотрудников роты особого назначения с заявлением о неправомерных действиях должностных лиц руководящего состава этого спецподразделения. Они дали указание подчиненным работникам из числа сержантского состава ежемесячно, после получения заработной платы, сдавать деньги в размере 150 гривен. При этом через подчиненных данными лицами высказывались угрозы оперативному составу о лишении премий, привлечении к ответственности тех, кто будет отказываться сдавать деньги.

В ходе проверки установлено, что в период с июня 2011 по июль текущего года сотрудники роты действительно сдавали средства на указанную сумму – от одного до четырнадцати раз, в зависимости от времени принятия на работу и пребывания на службе, всего на сумму свыше 14 тысяч гривен. По объяснениям сотрудников «Беркута», в роли посредников для сбора средств выступали заместители командиров взводов, однако кому передавались собранные деньги и как использовались в дальнейшем, милиционерам неизвестно.

Дело для организации производства досудебного следствия направлено в отдел надзора за выполнением законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции и досудебного следствия прокуратуры Сумской области.