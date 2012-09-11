В случае остановки СЗФ трудоустроить всех его работников будет невозможно

В случае остановки ПАО «Стахановский завод ферросплавов» (СЗФ) трудоустроить всех его работников в Стаханове будет невозможно. Об этом в интервью УНИАН заявила директор Стахановского городского центра занятости Светлана Небесская, комментируя заявление администрации СЗФ о возможной вынужденной остановке предприятия 15 октября этого года и сокращении трудового коллектива.

По словам С.Небесской, в городской центр занятости уже поступили копии приказов о планируемом увольнении работников СЗФ. «Всего планируется сократить более 1,5 тысяч человек, то есть практически весь коллектив - начиная от простых рабочих до инженеров. При этом никаких нарушений КЗОТа в действиях администрации завода нет, все документы были поданы своевременно. Фактически предприятие будет полностью остановлено, уже сегодня завод перешел на сокращенный режим работы. Если завод остановится, то для нашего города будет практически невозможно трудоустроить всех его работников. Ситуация усугубляется еще и тем, что из полутора тысяч увольняемых только около 150 человек пенсионного возраста. Трудоустроить такую массу людей в городе с населением 90 тысяч человек мы будем просто не в состоянии», - отметила С.Небесская.

Она также подчеркнула, что на ферросплавном заводе высокие зарплаты и даже те из работников предприятия, которые смогут найти работу, вряд ли смогут рассчитывать на зарплату, сопоставимую с той, которая у них была ранее.

Вместе с тем, руководитель центра занятости сообщила, что на последней сессии Стахановского городского совета депутаты приняли решение обратиться к Президенту Украины, Кабинету министров Украины и Верховной Раде с просьбой принять все необходимые меры для недопущения остановки Стахановского ферросплавного завода. «Мы надеемся, что все-таки что-то будет сделано для сохранения завода. В период экономического спада 1990-х годов ферросплавный завод стал первым предприятием города, которое начало нормально работать и выплачивать зарплату. Завод вселил надежду в жителей города, люди начали возвращаться в Стаханов. Каждый день нам звонят люди и спрашивают - не отозваны ли документы на сокращение работников СЗФ», - добавила С.Небесская.

Как сообщалось в СМИ, администрация СЗФ в начале сентября объявила о запланированной на 15 октября полной остановке завода. «Это вынужденная мера. Работать нерентабельно мы не можем. А нынешняя цена электроэнергии работать рентабельно не позволяет», - заявил заместитель председателя правления СЗФ Денис Сысуев.

Он напомнил, что СЗФ специализируется на производстве ферросилиция различных марок, в частности, ферросилиция с содержанием кремния 45%, 65%, 75% в сплаве. Производство ферросилиция является наиболее энергоемким. При производстве ферросилиция расходы на электроэнергию превышают половину себестоимости продукции. «Проблема отнюдь не новая: в марте 2010 года завершилось действие "Меморандума о совместных действиях правительства и предприятий отрасли по преодолению кризисных явлений в металлургии", подписанного между предприятиями черной металлургии и правительством относительно стабилизации цен на электроэнергию и железнодорожных тарифов на период мирового финансово-экономического кризиса. С того момента и по август 2012 года цена на электроэнергию для СЗФ выросла на 79%», - сообщил зампредправления завода.

Справка УНИАН. ПАО «Стахановский завод ферросплавов» (Луганская область) производит ферромарганец, ферросиликомарганец и ферросилиций.

Среднегодовая производственная мощность завода составляет 220 тыс. тонн ферросплавов.

ПАО «Стахановский завод ферросплавов» за 2011 г. сократило относительно 2010 г. производство на 5,2%, или на 11,5 тыс. тонн, - до 208,3 тыс. тонн продукции.