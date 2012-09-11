Евро может преодолеть порог в 11 грн

Одобрение Европейским центробанком программы неограниченного выкупа гособлигаций стран еврозоны спровоцировало укрепление курса единой европейской валюты. В результате стоимость евро на наличном и безналичном рынках Украины поднялась до четырехмесячного максимума. Участники рынка говорят, что в ближайшее время евро продолжит дорожать и вполне может преодолеть порог в 11 грн, пишет издание Коммерсант-Украина.

По мнению главы ЕЦБ Марио Драги, принятая программа неограниченного выкупа гособлигаций благоприятно скажется на денежно-кредитной политике всех государств еврозоны.

Кроме того, евро растет по отношению к доллару на фоне отрицательных тенденций в Америке. "В пятницу вышел отчет по рынку труда в США. Слабые данные по числу новых рабочих мест, неоднозначные цифры по безработице дали рынку сигнал, что на заседании Федеральной резервной системы 12-13 сентября будут предприняты какие-то решительные меры по стимулированию экономики",— объясняет начальник управления дилинга банка "Финансы и Кредит" Юрий Ефремов.

Дальнейшее усиление евро во многом зависит от того, примет ли 12 сентября Конституционный суд Германии решение о конституционности Европейского стабилизационного механизма, который должен заменить существующие Европейский фонд финансовой стабильности и Европейский механизм финансовой стабилизации.

Участники рынка не сомневаются в дальнейшем подорожании евро, однако расходятся в прогнозах его стоимости. "На мой взгляд, рост курса евро по отношению к доллару закончится на этой неделе. Максимум, который может быть достигнут,— $1,3 за 1 евро",— считает заместитель председателя правления, казначей Банка Национальный кредит Дмитрий Власов. Руководитель информационно-аналитического центра "Форекс Клуб Украина" Николай Ивченко полагает, что рост будет более интенсивным: "Мы прогнозируем, что в течение ближайшего месяца евро на безналичном рынке будет стоить 11 грн, а в обменниках — 11,1 грн. Однако опыт 2008-2009 годов показывает, что обычно после таких событий в дальнейшем происходит откат курса, поэтому в дальнейшем евро может подешеветь до текущего уровня".

Рост курса евровалюты уже спровоцировал повышение спроса на наличном рынке. "В ближайшие несколько месяцев евровалюта будет укрепляться. Однако особых проблем из-за этого не будет, до тех пор пока она не достигнет уровня $1,5. Обычно при росте курса население активизирует покупку валюты, поэтому сейчас в обменниках спрос на евро растет",— отмечает начальник департамента казначейства Еврогазбанка Александр Куцовский