Янукович поручил готовиться к юбилею Павла Чубинского

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства, ссылаясь на его распоряжение.

В.Янукович поручил правительству предпринять меры для достойного чествования памяти выдающегося ученого, культуролога и общественного деятеля, автора текста Государственного гимна Украины Павла Чубинского.

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В соответствии с распоряжением, до января 2014 года правительство вместе с Киевской областной госадминистрацией должно обеспечить изготовление и установку памятника на символической могиле Павла Чубинского на территории Кнышевого мемориального паркового комплекса в Борисполе.