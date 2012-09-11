Янукович поручил готовиться к юбилею Павла Чубинского
01:15, 11 сентября 2012Общество
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Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Украины Николаю Азарову до марта 2013 года организовать и провести всеукраинский открытый конкурс на лучший проект памятника Павлу Чубинскому.
Юбилейная монета ”Павло Чубинський” 2009 г.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства, ссылаясь на его распоряжение.
В.Янукович поручил правительству предпринять меры для достойного чествования памяти выдающегося ученого, культуролога и общественного деятеля, автора текста Государственного гимна Украины Павла Чубинского.
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В соответствии с распоряжением, до января 2014 года правительство вместе с Киевской областной госадминистрацией должно обеспечить изготовление и установку памятника на символической могиле Павла Чубинского на территории Кнышевого мемориального паркового комплекса в Борисполе.
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