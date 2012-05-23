Гимну Украины исполняется 150 лет

Как передает корреспондент УНИАН, за это постановление проголосовали 232 народных депутата из 292, зарегистрированных в сессионном зале.



В постановлении отмечается, что в 2012 году исполняется 150 лет со дня написания поэтом П.Чубинским стихотворения «Ще не вмерла Україна», ставшего государственным гимном современной Украины.



Постановлением предусмотрено торжественно отметить на государственном уровне 150-летие со дня написания гимна «Ще не вмерла Украина» поэтом П.Чубинским.



Правительству рекомендовано в двухнедельный срок со дня принятия настоящего Постановления образовать организационный комитет, решить вопрос о его финансовом и материально-технического обеспечения праздника, обеспечить организацию тематических выставок, посвященных истории государственной символики.



Государственному комитету телевидения и радиовещание Украины рекомендовано организовать показ тематических теле- и радиопередач, посвященных национальной символике Украины и обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий к 150-летию со дня написания Государственного гимна Украины.



Также ВР предложила Украинскому государственному предприятию почтовой связи "Укрпочта" издать серию почтовых марок, посвященных 150-летию со дня написания государственного гимна Украины.