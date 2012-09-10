Завтра в Украине - до +28°

Завтра в Украине осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Крыму северо-восточный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 15°, на севере Левобережья и в восточных областях местами 3-5° тепла; днем 19-24°, на Закарпатье и Прикарпатье до 28°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Киеве и области во вторник - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в столице ночью 8-10°, днем 21-23°, по области - ночью 6-11°, днем 19-24°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 19-22°, в Днепре возле Киева 17°.