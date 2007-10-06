Киев будет отапливаться 2-3 дня?

Коммунальные службы готовы подключить Киев к теплоснабжению уже 8 октября.

Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО после проведенной расширенной коллегии Киевской городской государственной администрации.

«Я думаю, что уже с понедельника мы будем готовы подключать все школы, детские сады, больницы, роддома. А что касается жилых домов, то, я думаю, с 10. Но будем смотреть по температуре. Как только температура снизится, так подключим», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он информировал, что приближается краткосрочное похолодание, после чего якобы опять будет теплая погода. Возможно, на эти 2-3 дня, по его словам, когда среднесуточная температура упадет ниже 8 градусов, то квартиры киевлян будут отапливаться. А дальше власти Киева будут руководствоваться погодными условиями.

А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что в этом году готовность к отопительному сезону лучше, чем в прошлом году. Все системы домов на сегодняшний день заполнены водой, чего не было в прошлом году, также все тепловые магистрали уже прошли ремонты и испытания.