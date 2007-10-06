В Киев прибыл один из самых провокативных современных художников

Сегодня в Киев прибыл самый провокативный современный художник Великобритании Дэмиэн ХЕРСТ.

Как сообщили УНИАН в Фонде Виктора Пинчука, художник приехал в Украину по приглашению бизнесмена и мецената Виктора ПИНЧУКА на открытие выставки REFLECTION в PinchukArtCentre.

Д.ХЕРСТ сделал революцию в британском искусстве скульптуры и достиг статуса международной звезды масштаба Энди Уорхола.

В рамках этой выставки украинские зрители смогут увидеть 6 работ Д.ХЕРСТА, которые будут демонстрироваться в Украине впервые: «Воскресение», «Иисус и ученики», «Неполная правда», «Святой Варфоломей, утонченная боль», «Цивилизация идет за плугом» и «Ариэль».

Д.ХЕРСТ прибыл в Украину вместе с известной британской художницей Сэм ТЕЙЛОР-ВУД, которая была участницей экспозиции Украинского павильона на 52-й Венецианской Биеннале, и владельцем лондонской галереи White Cube Джей ДЖОПЛИН.

*** Д.ХЕРСТ родился в 1965 году в Бристоле, Великобритания. Живет и работает в Лондоне и Девоне, Великобритания. Принимал участие во многих групповых выставках, включая «В меня/Из меня», Центр Современного Искусства P.S.1, Нью-Йорк, США (2006); «In A-Gadda-Da-Vida», галерея «Тейт», Великобритания, 50-я Венецианская биеннале (2003); «Вековой город», галерея «Тейт Модерн» (2001). Некоторые персональные выставки – Музей Современного Искусства Аструп-Фернли, Осло, Норвегия (2001); Музей изобразительного искусства, Бостон, США (2005) и Археологический музей, Неаполь, Италия (2004). Получил стипендию DAAD в Берлине в 1994 и Приз Тернера в 1995.

PinchukArtCentre (Киев, Украина) - один из крупнейших центров современного искусства в Восточной Европе. Среди основных видов деятельности - проведение выставок, семинаров, мастер-классов, поддержка культурных проектов и др. С момента открытия (сентябрь 2006 года) PinchukArtCentre провел четыре масштабные выставки: «Первые приобретения», «GENERATIONS.UsA», «Вик Мунис: Экспертиза» и «Око подсознания: избранные фотографии из Коллекции сэра Элтона Джона», которые посетили более 145 тыс. человек.

Свой второй год работы PinchukArtCentre открывает выставкой REFLECTION, которая представит новейшие приобретения из коллекции PinchukArtCentre. С 6 октября по 30 декабря 2007 года у посетителей арт-центра появится возможность ознакомиться с живописью, скульптурой, инсталляциями, фотографиями и видео, созданными лучшими художниками XXI века из Великобритании, Германии, Мексики, Польши, США, Украины, Японии, среди которых: Дэмиэн ХЕРСТ, Джефф КУНС, Энтони ГОРМЛИ, Андреас ГУРСКИ, Питер ДОЙГ, Марк КВИНН, Кристиан МАРКЛЭЙ, Такаши МУРАКАМИ, Сара МОРРИС, Габриэль ОРОЗКО, Сэм ТЕЙЛОР-ВУД, Петр УКЛАНСКИ, Ричард ФИЛЛИПС, а также Сергей БРАТКОВ, Олег КУЛИК, Арсен САВАДОВ, Олег ТИСТОЛ, Василий ЦАГОЛОВ, Илья ЧИЧКАН и «Синие Носы».