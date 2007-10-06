Черновецкий вряд ли подпишет противозаконные решения Киевсовета

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что вряд ли подпишет все решения Киевсовета относительно земельных вопросов, которые были приняты на сессии 1 октября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, мэр отмечает, что решения последней сессии Киевсовета, касающиеся земли, он будет рассматривать особенно тщательным образом.

«Вряд ли я подпишу все решения Киевского городского совета относительно выделения земли, которые были приняты на последнем заседании», - цитирует слова Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО пресс-служба.

Городской председатель допускает, что ряд решений, которые тогда принимались, имеют нарушения или притесняют права киевлян.

«Если я не присутствовал на сессии, то это не повод протягивать земельные вопросы, которые могут оказаться противозаконными», - подчеркивает мэр.

При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ напомнил, что новой властью было отменено уже не одно решение относительно незаконной застройки, принятое предыдущей властью.

«Мы отменили решения, которые позволяли застраивать междомовые территории, запретили застраивать скверы и парки, начали строить детские площадки на местах, которые были выделены под незаконные застройки. И если не учитывается мнение жителей ближайших домов, то любое решение сессии может быть не утверждено», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 1 октября депутаты Киевского городского совета, без участия фракций БЮТ, Партии регионов и депутатской группы Кличко, поддержали почти все земельные вопросы, которых было внесено в повестку дня сессии свыше 400. Почти все эти вопросы принимались без докладов и объяснений, только по номеру в повестке дня и “ключевыми” словами из названия соответствующего проекта решения, которые озвучивались секретарем Киевсовета Олесем ДОВГИМ.

Среди вопросов, которые получили проходное количество голосов, в частности, изменение целевого назначения для возможности последующей застройки зеленых зон, отвод очередных участков земли в зеленых зонах под застройку на острове Жуков, в Конче-Заспе, в Пуща-Водицкому лесничестве, утверждение решения о застройке охранных земель возле Музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово и т.п. Кроме того, отдельными большими блоками были утверждены решения относительно выделения земель частным лицам - согласно обнародованным номерам кадастровых дел. Только таких участков столичной земли передано около 400.

Еще свыше трех десятка вопросов, из которых подавляющее большинство касалось земли, были внесены на рассмотрение депутатов с голоса представителями различных фракций, принимавших участие в работе сессии.