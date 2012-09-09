В Тернопольской области проходит фестиваль борща

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, во время фестиваля все населенные пункты района представят свой борщ, приготовленный по самобытным рецептам. Кроме этого, в конкурсе на самый вкусный борщ будут соревноваться заведения питания и местные хозяйки.

Всего будет представлено 50 видов борща. Кроме этого, гости фестиваля смогут отведать борщ, который в большом котле на костре приготовят известные люди и представители власти.