В Тернопольской области проходит фестиваль борща
20:44, 09 сентября 2012Общество
1777
В Борщеве Тернопольской области проходит фестиваль «Борщ їв».
Борщу посвятили фестиваль
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, во время фестиваля все населенные пункты района представят свой борщ, приготовленный по самобытным рецептам. Кроме этого, в конкурсе на самый вкусный борщ будут соревноваться заведения питания и местные хозяйки.
Всего будет представлено 50 видов борща. Кроме этого, гости фестиваля смогут отведать борщ, который в большом котле на костре приготовят известные люди и представители власти.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter