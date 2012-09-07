В Крыму объявили штормовое предупреждение

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крымского управления МЧС, в отдельных районах полуострова пройдут грозы. Непогоду будут сопровождать шквалы до 20 метров в секунду.

При этом в лесах Крыма 7-8 сентября ожидается высокая пожарная опасность.