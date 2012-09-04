В Днепре сухогруз с пьяным капитаном протаранил пристань с тремя катерами

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

Сухогруз скрылся с места происшествия, его поиски велись в акватории Днепра от Кременчугской ГЭС до Запорожской ГЭС.

Комплексом проведенных оперативно розыскных мероприятий удалось найти судно, причастное к происшествию. На судне найдены повреждения, полученные в результате столкновения, несмотря на все попытки команды сухогруза закрасить царапины. Во время осмотра судна также были найдены бутылки из-под спиртного.

“Вероятно, капитан был выпившим. Узнав о том, что на его судне работают правоохранительные органы, отказался от приглашения на борт, отключил мобильный телефон и скрылся”, - говорится в сообщении ОСО.

Благодаря тому, что происшествие произошло рано утром, человеческих жертв удалось избежать.

Сейчас капитану судна угрожает привлечение к уголовной ответственности по ст. 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Материалы дела переданы в транспортную прокуратуру, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.