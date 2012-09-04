В Харькове произошел взрыв: есть пострадавшие
11:36, 04 сентября 2012Общество
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В девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, есть пострадавшие.
Работают четыре отделения МЧС
В Харькове в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв.
Об этом УНИАН сообщил помощник начальника Главного территориального управления МЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.
По его словам, взрыв произошел сегодня около 10:45 в одной из квартир на третьем этаже девятиэтажного жилого дома по улице Петра Слинько, 2-б.
И.Лупандин отметил, что на месте взрыва работают четыре отделения МЧС. Он сказал, что, по предварительным данным, в результате взрыва есть пострадавшие.
И.Лупандин отметил, что в настоящее время причина взрыва, количество пострадавших и ущерб устанавливаются.
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