В Харькове произошел взрыв: есть пострадавшие

В Харькове в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв.

Об этом УНИАН сообщил помощник начальника Главного территориального управления МЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.

По его словам, взрыв произошел сегодня около 10:45 в одной из квартир на третьем этаже девятиэтажного жилого дома по улице Петра Слинько, 2-б.

И.Лупандин отметил, что на месте взрыва работают четыре отделения МЧС. Он сказал, что, по предварительным данным, в результате взрыва есть пострадавшие.

И.Лупандин отметил, что в настоящее время причина взрыва, количество пострадавших и ущерб устанавливаются.