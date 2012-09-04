"Закон о языковой политике" снова действует в Тернополе

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, протест вынес прокурор области Иван Мельничук 29 августа.

В нем указано, что своим решением облсовет вышел за пределы полномочий, определенных ст. 43 Закона Украины «О местном самоуправлении», а также нарушил требования ст. 19 Конституции Украины, которая обязывает органы местного самоуправления действовать лишь в пределах своих полномочий.

В протесте прокурора также указано, что пункт 4 части 1 ст. 92 Конституции Украины определяет порядок применения языков исключительно на основании законов Украины, принятие которых относится к полномочиям Верховной Рады.

Также прокурор указывает, что законы или другие правовые акты можно определить неконституционными лишь по решению Конституционного Суда Украины.

Следовательно, прокурор требует отменить решение областного совета от 16 августа «Об основах государственной языковой политики на территории Тернопольской области» в части признания не имеющим никаких юридических последствий на территории области Закона Украины «Об основах языковой политики».

В документе также сказано, что протест прокурора останавливает действие опротестованного акта и подлежит обязательному рассмотрению в 10-дневный срок после его поступления.

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Как сообщал УНИАН, 16 августа Тернопольский облсовет обратился в Конституционный суд с просьбой признать неконституционным Закон Украины «Об основах государственной языковой политики». В обращении депутаты отметили, что законопроект был принят с нарушениями Конституции Украины и Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины».

Также депутаты признали не имеющим никаких правовых последствий на территории Тернопольской области закон «Об основах языковой политики».

За данное решение депутаты голосовали в поименном режиме. «За» проголосовали 66 из 74 присутствующих депутатов.