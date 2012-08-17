Тернополь призывает не выполнять языковой закон - ибо «будет катастрофа»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в обращении к городским, сельским, поселковым, районным и областным советам Украины, принятом сегодня на очередной сессии депутатами городского совета.

В документе отмечается, что процедура принятия и реализации языкового закона была сомнительной, противоречивой и не подкрепленной другими законодательными нормами, а сам закон углубляет разделение страны на восток и запад.

Депутаты считают, что «Верховная Рада грубо нарушила регламент и принципы верховенства права, а Президент не прислушался к многочисленным обращениям общественности и подписал Закон «Об основах государственной языковой политики».

«Следствием подписания позорного закона стало принятие рядом городов и областей Украины решений о признании русского языка на их территориях региональным. Мы убеждены, что эти решения являются спекулятивными в канун парламентских выборов, особенно, если учесть тот факт, что сегодня русскому языку в Украине ничто не угрожает», – говорится в обращении депутатов к советам.

Депутаты Тернопольского городского совета выразили поддержку вчерашнему обращению Тернопольского областного совета в Конституционный суд с требованием признать неконституционным Закон «Об основах государственной языковой политики», а также призвали городские, сельские, поселковые, районные и областные советы всех регионов Украины «не совершать никаких действий во исполнение языкового закона вопреки Конституции Украины».

«Обращаемся ко всем представителям местных советов быть максимально взвешенными относительно предоставления статусов региональных языков, которые могут обернуться гуманитарной катастрофой для целостности государства в будущем», – подытоживается в обращение.

Как сообщал УНИАН, 3 июля 2012 года Верховная Рада приняла Закон ”Об основах государственной языковой политики”, что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями. Закон позволяет использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в данном регионе разговаривают не менее 10% жителей.

На этой неделе на востоке и юге страны ряд местных советов приняли решения о предоставлении русскому языку статуса регионального.

16 августа Тернопольский облсовет принял обращение в Конституционный суд с просьбой признать неконституционным Закон «Об основах государственной языковой политики», поскольку он был принят с многочисленными нарушениями. Также депутаты признали данный закон не имеющим никаких правовых следствий на территории Тернопольской области.