В исторической части Владимир-Волынского нашли клад

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГП "Волинські старожитності", в конце августа во Владимире-Волынском на территории гимназии №4 начались земляные работы с целью прокладки новых коммуникаций. Поскольку на этой территории, в соответствии с историческими исследованиями, ранее был посад летописного Владимира в урочище Апостольщина, то за проведением строительных работ наблюдали археологи. В первый же день они совместно с управлением культуры Волынской облгосадминистрации приостановили работы, заметив в земле объекты, которые могли быть интересными для исследования и приступили к раскопкам.

Согласно сообщению археологов, во время раскопок было обнаружен клад серебряных украшений древнерусского периода. Вещи сильно повреждены и требуют немедленной реставрации.

Клад состоит из серебряных: шейной гривны, пластинчатого браслета, витого браслета, височных колец (сережки "киевского" типа), колтов, крестиков и ожерелья. В частности, височные кольца, изготовленные из серебра, по аналогиям датируются ХІ - первой половиной ХІІІ веков. Ожерелье изготовлено из пустотелых серебряных пластин, которые имеют плоскую сторону с одной стороны и выпуклую, - с другой, а по концам украшены серебряными фигурками в виде головы змеи. Аналогии такому изделию требуют дополнительных поисков. Крест мраморный, равносторонний, украшен по раменам серебряными пластинами, по аналогии является изделием византийского происхождения.

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Рядом с сокровищем обнаружен фрагмент верхней части гончарного горшка ХІІ - первой половины ХІІІ веков, который содержал следы окисления цветного металла.

На сегодняшний день работы завершены, сокровище передано на реставрацию. В ближайшее время на территории участка в центре Владимира-Волынского будет изготовлена охранная документация, которая обеспечит охрану этой территории от любых земляных работ и строительства.