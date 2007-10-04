Охрану банков надо усиливать

Государственная служба охраны при Министерстве внутренних дел Украины считает целесообразным ужесточить требования к техническому оснащению и охране банков и их отделений на территории Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник департамента ГСО при МВД Украины Сергей СИДОРЕНКО.

По его словам "МВД инициировало внесение изменений в постановление Национального банка, которое определяет техническое оснащение банковских учреждений и их охрану". С.СИДОРЕНКО отметил, что с этой целью создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители ГСО и Ассоциации украинских банков.

Также С.СИДОРЕНКО подчеркнул, что увеличение числа банковских учреждений в Украине до 21 тысячи приводит к увеличению незаконных посягательств на них.

В связи с этим он отметил, что считает необходимым, чтобы банковские отделения минимально использовали наличные средства в работе с клиентами, поскольку именно присутствие значительного количества наличных средств в банковских учреждениях обуславливает нападения на банки и их сотрудников.

"Такие операции должны проводиться по безналичному принципу", - сказал С.СИДОРЕНКО.

Также, по его мнению, в каждом финансовом учреждении следует установить системы видеонаблюдения и ужесточить требования к обустройству хранилищ денежных средств.