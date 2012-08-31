Жулинский думает, что новая версия языкового закона будет «и вашим, и нашим»

Об этом в интервью Gazeta.ua сообщил член рабочей группы, директор Института литературы имени Т.Г.Шевченко Национальной академии наук Украины Николай Жулинский.

По его словам, новая редакция законопроекта об основах государственной языковой политики, разработанная рабочей группой, закрепляет за украинским языком большие функции как государственного.

Также отмечается, что члены территориальной общины, которые используют тот или иной язык национальных меньшинств, имеют право инициировать "меры, направленные в его защиту", при условии, если на определенной территории (село, поселок, город) проживает не менее 30% носителей этого языка от общего количества жителей населенного пункта.

Н.Жулинский заметил, что рабочая группа предлагает изменить порядок предоставления языку статуса регионального. Согласно проекту, с таким ходатайством выступают территориальные общины, которые поднимают этот вопрос перед областным советом, а областной совет обращается в Верховную Раду, и только парламент определяет законом, какой язык может быть региональным на той или иной территории.

Проектом определены обязанности и права тех, кто является носителями региональных языков, или языков меньшинств. «Эти изменения уже по сути являются проектом закона, который имеет другое название, - "О порядке применения языков в Украине". И они как раз и отвечают Конституции Украины и Европейской хартии региональных или миноритарных языков. Это была главная наша цель - внести такие изменения, которые бы не нарушали Конституцию Украины, не нарушали бы другие акты и не нарушали бы Европейскую хартию региональных или миноритарных языков», - подчеркнул Н.Жулинский.

Он заметил, что это не окончательный вариант законопроекта, сейчас он передан на экспертизу в Национальную академию наук Украины. Затем еще примерно 8-10 сентября состоится заседание, на котором будет рассматриваться законопроект, поскольку там есть определенные моменты, которые нужно проработать. В частности, это касается ситуации в Автономной Республике Крым. В проекте указано, что должно быть не менее 30% населения определенного региона, или территориальной единицы, которые претендуют на признание их языка региональным. «А поскольку в Крыму крымских татар сегодня примерно 17,5-18%, то придется к этому вопросу возвращаться», - сказал Н.Жулинский.

«Я думаю, что этот закон внесет в парламент Кабинет министров или даже Президент Украины. Тогда Верховная Рада в своих комитетах будет его рассматривать. Если Верховная Рада его примет, то это будет новый закон, который пойдет на смену нынешнему уже принятому закону "О принципах языковой государственной политики", - сказал он.

Н.Жулинский напомнил, что Президент Виктор Янукович после встречи с интеллигенцией в Крыму 3 августа подчеркнул то, что он хочет, чтобы изменения к существующему закону были приняты еще действующей Верховной Радой. «И он надеется, что даже будет достигнут консенсус, что за него проголосует не только большинство, но и оппозиция. Потому что он считает, что мы можем действительно сделать такие изменения, которые будут отвечать мнениям и настроениям как правящего большинства, так и оппозиции», - заметил эксперт.

Н.Жулинский считает, что местные власти не имели права принимать решение о предоставлении русскому статуса регионального. «Это такая предвыборная лихорадка. Такие себе инициативы, которые свидетельствуют о том, что они пытаются сегодня быть правовернее Папы Римского. Эти решения они сами и отменят, куда они денутся», - убежден он.

Как сообщал УНИАН, 3 июля 2012 года Верховная Рада приняла закон ”Об основах государственной языковой политики”, что вызвало волну протестов в усей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями. Закон позволяет использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в данном регионе разговаривают не менее 10% жителей.

10 августа закон «Об основах государственной языковой политики» вступил в силу.

Вместе с тем, Президент Украины В.Янукович поручил создать рабочую группу при Кабинете министров по вопросам подготовки системных предложений по совершенствованию законодательного обеспечения применения языков в Украине.