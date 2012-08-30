НЗФ заявляет о возможной остановке, если не изменятся цены на электроэнергию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в официальном сообщении НЗФ, розданном журналистам во время визита на предприятие.

«В сентябре помимо 5 печей, остановленных ранее, планируется остановка еще трех печных агрегатов. Подготовлен приказ о сокращении 170 работников завода», - говорится в сообщении.

По информации завода, полная остановка НЗФ приведет к потере рабочих мест 6,5 тыс. человек, на грани выживания окажется весь город Никополь, для которого отчисления налогов НЗФ в бюджет является градообразующими.

Также возможная остановка НЗФ приведет к потере валютных поступлений в объеме более 60 млн долл. ежемесячно, что составит более 720 млн долл. в год. Потери государственного и местного бюджета и целевых фондов напрямую через пособия по безработице превысят 450 млн грн в год, потери энергорынка составят более 3,5 млн МВт/час в год.

«Потребляя более 1,5 млн МВт/час в год в ночное время суток, НЗФ является одним из крупнейших регуляторов энергосистемы Украины и вынужденная остановка предприятия принесет непоправимые последствия разбалансировки энергосистемы», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. ПАО «Никопольский завод ферросплавов» – крупнейшее в Украине предприятие по производству силикомарганца и ферромарганца.

Основной продукцией НЗФ являются марганцевые ферросплавы – силикомарганец и ферромарганец, производимые на крупнейших в мире ферросплавных печах.

Производственные мощности завода позволяют выпускать в год более 1 млн тонн силикомарганца, 250 тыс. тонн ферромарганца высокоуглеродистого, свыше 15 тыс. тонн ферромарганца среднеуглеродистого, до 60 тыс. тонн флюсов различных марок, 50 тыс. тонн электродной массы.

ПАО «Никопольский завод ферросплавов» в 2011 году сократило относительно 2010 года производство ферросплавов на 15,8%, или на 144,7 тыс. тонн, – до 770,5 тыс. тонн.

В 2011 году НЗФ увеличил по сравнению с 2010 годом чистый убыток на 87% - до 2,8 млрд