Развод Фирташа признали недействительным

Соломенский суд Киева отменил свое решение от 12 августа 2005 года о расторжении брака между совладельцем "РосУкрЭнерго" Дмитрием Фирташем и Марией Калиновской. Данное постановление не может быть обжаловано.

Текст решения есть в распоряжении УНИАН.

В частности, как отмечено в решение, суд принял такое постановление в связи с установлением не известных ранее обстоятельств.

"На момент вынесения решения (о расторжении брака) существовали значимые для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны на время рассмотрения дела по сути", - говорится в решении суда.

Также отмечается, что Мария и Дмитрий Фирташ зарегистрировали брак в сентябре 2001 г. По словам Марии, в ноябре 2005 г. она узнала, что три месяца назад Соломенский суд Киева заочно оформил развод супругов.

26 января 2006 г. Мария Фирташ подписала мирное соглашение о разделе имущества с представителем Фирташа Юрием Бойко.

Мария Фирташ утверждает, что ее ввели в заблуждение, а условия мирного соглашения не выполнены. Она утверждает, что Д.Фирташ должен был выплатить ей $36 млн, но на самом деле отдал только $24 млн.

Кроме того, Марии отошли три квартиры, три машино-места и автомобиль Cadillac Escalade.

В июле Мария Фирташ (Калиновская) подала в Печерский суд иск с требованием признать недействительным подписанное ею соглашение о разделе имущества. Она собиралась доказать свое право владения половиной активов Group DF (оборот $4,6 млрд).

Однако суд иск не удовлетворил, а суд на Британских Виргинских островов отклонил все ее претензии на получение информации об активах бывшего мужа.