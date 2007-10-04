Погода на выходные: похолодание и дожди

Завтра в Украине осадки преимущественно не ожидаются, лишь на Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах пройдут дожди (днем на Закарпатье и в Карпатах сильные дожди).

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью и утром в западных областях и в южной части местами туман. Ветер переменных направлений, 3-7 м/с. Температура ночью 4-9°, на юге до 14°, днем 13-18°, в южной части 19-24°.

6-7 октября - облачная погода с прояснениями. На большей части территории временами небольшие и умеренные дожди, днем 6 октября в центральных областях местами сильные дожди (лишь 6 октября на крайнем востоке, а днем и на западе страны, 7 октября днем в южной части преимущественно без осадков). Ветер восточный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с. Температура в южной части и восточных областях ночью 8-13°, на побережье морей до 15°, днем 14-19°, в Донецкой, Луганской областях и в Крыму до 21°; на остальной территории ночью 5-10°, днем 11-16°.

8-9 октября в северных, восточных, большинству центральных областей ожидаются небольшие дожди, в восточных областях 8 октября умеренные; на остальной территории без существенных осадков, лишь 8 октября в Крыму дождь, днем небольшой. Температура ночью 3-9° тепла, 8 октября в южной части и восточных областях 6-12°; днем 8-14° тепла, в южных областях 13-18°, в Крыму до 20°.

В Киеве и области в пятницу осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-7 м/с. Температура в Киеве ночью 7-9°, днем 16-18°, по области ночью 4-9°, днем 13-18°.

6-7 октября - облачно с прояснениями. 6 октября небольшой дождь, 7 октября ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер восточный с переходом в западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 11-16°.

8-9 октября - небольшой дождь ( 9 октября местами). Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.