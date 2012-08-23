Пшонка поручил новому прокурору разобраться в конфликте на "Привозе"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор заявил журналистам во время представления новоназначенного прокурора области.

В частности, отвечая на пресс-конференции на вопрос УНИАН по поводу правового урегулирования ситуации, вынудившей предпринимателей из-за участившихся поборов блокировать в июле трибуну сессии Одесского горсовета, В.Пшонка отметил, что коллективное заявление от предпринимателей «Привоза» поступило не только в прокуратуру Одесской области, но и в Генпрокуратуру, и что проверка изложенных фактов и соответствующее реагирование по ним он взял на личный контроль.

«Сейчас я поручаю в присутствии журналистов прокурору области А.Галкину лично разобраться во всех перипетиях проблематики рынка и решить их в законном русле», - подчеркнул В.Пшонка.

«Если окажется недостаточно сил и профессионализма, чтобы разобраться в ситуации, - сказал В.Пшонка, - направим в Одессу бригаду сотрудников Генеральной прокуратуры и по итогам ее работы будет принято правовое решение».

По мнению генпрокурора, решение проблем «Привоза» затянулись, как по вине органов местного самоуправления, так и представителей контролирующих и правоохранительных органов.

По теме: На одесском рынке - столкновения между торговцами и охранниками

Как сообщал УНИАН, в Одессе 24 июля около 100 предпринимателей ворвались на сессию городского совета и заблокировали трибуну с требованием навести порядок в работе рынков.

Предприниматели представляли городские рынки Одессы «Привоз», «Малиновский» и другие. Под стенами горсовета проходила акция протеста предпринимателей.

Некоторым участникам акции, протестующим против поборов со стороны силовиков и так называемых «сотрудников охранных структур», удалось прорваться в зал заседаний.

Торговцы, от имени которых выступил, в частности, депутат горсовета Сергей Бовбалан, потребовали от депутатов вернуть рынки в собственность городской общины, причем принять решение незамедлительно.