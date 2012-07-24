На одесском рынке - столкновения между торговцами и охранниками

Сегодня на одесском авторынке «Куяльник» произошли столкновения между предпринимателями и сотрудниками охранной фирмы, представляющей интересы администрации рынка, сообщил УНИАН председатель кооператива «Куяльника» Евгений Хайкин.

По его словам, «конфликт возник после того, когда прибывшие на территорию «Куяльника» около 30 представителей охранной фирмы «Нимфа» принялись выгружать резиновые дубинки из автобуса. Предприниматели предложили администрации рынка удалить охранников с дубинками и другими «инструментами умиротворения» неугодных торговцев, которые, в понедельник уже пускали их в дело, по сведениям торговцев, против одного из предпринимателей рынка «Привоз».

Торговца якобы рейдеры избивали, а имущество вывезли. Между тем, отметил Е.Хайкин, «наряд милиции прибыл разбираться в ситуации лишь спустя несколько часов».

Когда предприниматели «Куяльника» стали выдворять охранников за ворота авторынка, добавил Е.Хайкин, «сюда быстро прибыли заместитель начальника Одесского облУВД и начальник Беляевского РОВД в сопровождении бойцов спецподразделения «Беркут», которые принялись разнимать предпринимателей и охранников, нанятых администрацией».

Ситуация на авторынке в конце рабочего дня остается напряженной: предприниматели требуют убрать сотрудников охранной фирмы, а дирекция «Куяльника» настаивает на их присутствии для охраны рынка.