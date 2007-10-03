Пресловутый секретарь Донецкого горсовета нашелся

Донецкое облуправление Службы безопасности Украины опровергает информацию о якобы вызове на допрос секретаря городского совета Николая ЛЕВЧЕНКО.

Ранее интернет-издание "Остров" сообщало, что утром 3 октября Н.ЛЕВЧЕНКО не вышел на работу, и в горсовете ничего не было известно о его местонахождении. В свою очередь, руководитель аппарата Донецкой облорганизации Украинской народной партии Андрей КАКУША заявил, что Н.ЛЕВЧЕНКО якобы 2 октября был вызван в облуправление СБУ для беседы в связи с заявлением УНП о разжигании Н.ЛЕВЧЕНКО межнациональной розни.

Кроме того, как сообщил начальник управления по связям с общественностью горсовета Максим РОВИНСКИЙ, Н.ЛЕВЧЕНКО вскоре «нашелся». Как оказалось, он находится на больничном, и выйдет на работу, "как только выздоровеет".