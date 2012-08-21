Пограничники советуют россиянам искать пути домой не только через Керчь

Как сообщил УНИАН помощник начальника Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы Украины по вопросам взаимодействия с СМИ и связям с общественностью Андрей Базан, сейчас в пункте "Крым" скапливается одновременно до 100 автомобилей, тогда как обычно их 20-30, а ночью может вообще не быть.

При этом пограничники утверждают, что километровых очередей в Керчи нет.

"Ежегодно в августовские дни одна и та же картина. Люди возвращаются из отпусков, готовят детей к школе. Не всем нужно в Краснодарский край России, но все равно многие отдыхающие выбирают пункт пропуска "Крым", - отметил А.Базан.

Курортников просят пользоваться и другими пунктами за пределами Крыма, например, "Новоазовск".

А.Базан сообщил также, что пограничники в пункте пропуска "Крым" оформили за прошедшие сутки на выезд из Украины 556 легковых и 13 грузовых автомобилей с автобусами, более 3 тыс. человек. "Количество выезжающих намного больше, чем пропускная способность пункта в силу технологической особенности работы паромов. Так, проектная пропускная способность составляет 400 легковых и 15 грузовых автомобилей в сутки, а реальная - около тысячи легковых и 30 грузовых (включая автобусы) автомобилей, 6 тыс. человек", - сказал А.Базан.

В сутки паромы теперь делают до 22-х рейсов через Керченский пролив, разделяющий Крым и Россию.