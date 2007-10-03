Почему треснула десятиэтажка на Оболони (предварительные выводы спецкомиссии)

Согласно предварительным выводам специальной комиссии Киевской горадминистрации, трещина в жилом доме на ул. Макеевской, 10 в Оболонском районе столицы возникла вследствие комплекса причин.

Об этом сообщил сегодня в интервью УНИАН начальник главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Виталий ПШЕНИЧНЫЙ.

“Мы вчера получили предварительные выводы от Научно-исследовательского института строительных конструкций (НИИСК) и сегодня они должны были дать проэктные решения по усилению несущих элементов лестничной клетки и ограждающих панелей дома”, - рассказал начальник столичного управления чрезвычайных ситуаций.

По его информации, причинами разрушения дома являются: переувладжнение грунтов под зданием, а также влияние начатых рядом новых строительств. А кроме того, перепланировки, сделанные жителями дома на Макеевской, 10, которые в свою очередь повлияли на крепость многоэтажки.

"Почему случилось? Комплекс обстоятелств. Во-первых, неоднократные порывы водонесущих сетей - водопровода, канализации - подталпивало здание. Во-вторых, влияние строительства нового”, - сказал В.ПШЕНИЧНЫЙ, добавив что "третья причина – дом панельный, в таких домах нельзя делать перепланировки – а там жители начали делать перепланировки, арки, как сейчас модно”.

В.ПШЕНИЧНЫЙ поинформировал, что окончательные результаты по работе спекомисси будут через 10 дней. В то же время, по его словам, уже сейчас НИИСК рекомендует закончить работы нулевого цикла в новостройке рядом с домом на Макеевской, 10, т.е. завершить строительство подземной части нового дома - достроить цоколь, чтобы в дальнейшем избежать во время дождей попадания воды в котлованы и вынос грунта из-под дома жилого. После этого строительство следует заморозить и провести работы по усилению основания фундамента дома, где образовалась трещина, усилить его лестничные марши, диафрагмы жесткости и.т.д.

При этом В.ПШЕНИЧНЫЙ подчеркнул, что лишь после этого городские власти расмотрят вопрос о продолжении строительных работ рядом с жилым домом на Макеевской, 10.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в доме на ул. Макеевской, 10 возникли трещины до 2 см в ширину. Жильцы дома связывали разрушение дома с строительством двух новых многоэтажек, которое проводит ЗАТ “Киевгорстрой-1” корпорации “Столица”.

27 сентября Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о создании временной городской комиссии по расследованию причин возникновения трещин в этом жилом доме. Возглавил комиссию первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО. Он рассказал, что первоочередные работы по уркеплению дома уже проведены и трещина далее не увеличивается в размере. Строительные работы рядом с домом приостановлены.