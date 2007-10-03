Как готовить военных специалистов для армии и флота

Собрание руководящего состава системы военного образования Вооруженных Сил Украины состоится 3-4 октября в Севастопольском военно-морском институте (СВМИ) им. П.С. Нахимова под руководством заместителя министра обороны Украины Владислава МАРИ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования ВМС Украины, целью этого собрания является подведение итогов 2006-2007 учебного года и постановка задач по усовершенствованию подготовки военных специалистов в следующем учебном году, рассмотрение перспектив развития системы военного образования Вооруженных Сил Украины, определение дальнейших путей подготовки военнослужащих в соответствии с Государственной программой развития ВС Украины на период до 2011 года, а также обсуждение направлений улучшения учебно-материальной базы высших военных учебных заведений украинской армии.

Как планируется, в собрании примут участие заместители командующих видами ВС Украины по боевой подготовке, руководство высших военных учебных заведений, начальник военного лицея и начальники лицеев с усиленной военно-физической подготовкой, представители научно-методического центра военного образования Министерства обороны Украины, личного состава Департамента военного образования и науки МО Украины.

Во время собрания его участники рассмотрят вопросы о практической подготовке курсантов в условиях реформирования Вооруженных Сил Украины и перехода к комплектованию их по контракту, определят задачи высших военных учебных заведений в учебно-воспитательной и научной работе. В частности, с докладом об усовершенствовании подготовки военных специалистов и создании учебно-научного комплекса выступит начальник Национальной академии обороны Украины генерал армии Украины Виталий РАДЕЦКИЙ.

На собрании вниманию руководящего состава системы военного образования ВС Украины будут представлены показательные занятия курсантов СВМИ по нескольким учебным дисциплинам, в частности, кораблевождение. Также участники собрания выйдут на учебных катерах в море и посетят корабли украинского флота.