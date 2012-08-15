СМИ: Украина определила, кто разработает Скифскую нефтегазовую площадь

Власти Украины выбрали пул компаний во главе с энергетическими гигантами Exxon Mobil и Royal Dutch Shell победителем конкурса для заключения соглашений о разделе продукции (СРП) по Скифской нефтегазовой площади глубоководного шельфа Черного моря, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники Financial Times.

В группу компаний, подавших заявку вместе с Exxon и Shell, - румынская OMV Petrom S.A. и национальная акционерная компания "Надра Украины".

Заявку на конкурс подавала также компания LUKOIL Overseas Ukraine B.V.

На фоне затяжных и безрезультатных переговоров с Россией о снижении стоимости импортируемого газа Украина наращивает собственную добычу, возлагая особые надежды на разработку месторождений шельфа Черного моря, а также на добычу нетрадиционного сланцевого газа. В мае Украина провела конкурсы на заключение СРП по Юзовскому и Олесскому месторождениям сланцевого газа, победителями которых признаны компании Shell и Chevron соответственно.

Государственная служба геологии и недр Украины в июне объявила конкурсы на заключение соглашений о разделе продукции по Скифской и Форосской газовым площадям шельфа Черного моря.

Максимальная часть компенсационной продукции, за счет которой инвестору будут компенсированы его расходы в освоение месторождения, составляет 70% от общего объема произведенной продукции до полного возмещения затрат инвестора. При этом доля государства в прибыльной продукции должна составлять не менее 20% общего объема такой продукции.

СРП будут подписываться сроком на 50 лет, если сторонами не будет установлено иного.