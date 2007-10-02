Газпром готовится отключать Украине газ? (дополненная)

ОАО «Газпром» направило сегодня своим европейским партнерам уведомления о существующих проблемах с поставками газа в Украину.

Об этом говорится в заявлении ОАО "Газпром", опубликованном на сайте компании.

"Российская сторона полностью выполняет свою часть контракта. В то же время, задолженность украинской стороны за поставки газа составляет более 1 млрд. 300 млн. долларов", – отмечено в заявлении ("Газпром" ранее не упоминал о долге Украины за газ. В информации "Газпрома" также не указывается, за какой период возникла задолженность и кто конкретно кому должен. Кроме того, "Газпром" напрямую не поставляет газ в Украину. Украина покупает туркменский газ - УНИАН).

При этом в сообщении указывается, что «Газпром» неоднократно ставил перед украинскими коллегами вопрос о скорейшем погашении долга за газ.

"Но никаких реальных действий не происходит. Учитывая приближение осенне-зимнего максимума потребления газа и систематическое невыполнение украинской стороной действующих контрактов, «Газпром» будет вынужден, в случае неурегулирования долга в октябре, начать сокращение поставок природного газа для потребителей Украины", – сказано в заявлении.

Также в сообщении сказано, что согласованная на 2007 год цена газа для Украины полностью учитывает уровень платежеспособности украинской экономики. Украина готова к рыночному ценообразованию на газ.

"Газпром" рассчитывает на конструктивное решение проблемы задолженности нашими украинскими партнерами и со своей стороны сделает всё, чтобы в полном объеме выполнить все обязательства по экспортным контрактам", добавлено в заявлении.

Агентство УНИАН попыталось получить комментарий у представителей украинской стороны, однако представители Министерства топлива и энергетики Украины, НАК "Нафтогаз Украины" и ЗАО "УкрГаз-Энерго" не были доступны для комментариев.

Как известно, "Газпром" через свою дочернюю компанию ООО "Газпром экспорт" приобретает газ, добываемый в Туркменистане, Узбекистане и Казахстане, и продает его компании RosUkrEnergo AG (Швейцария), 50% акций которого принадлежит "Газпрому". RosUkrEnergo доставляет центрально-азиатский газ до границы России с Украиной и на границе перепродает его ЗАО "УкрГаз-Энерго". Эта компания часть полученного от RosUkrEnergo газа поставляет конечным украинским потребителям, а часть - реализует НАК "Нафтогаз Украины" для дальнейшего обеспечения топливом теплоснабжающих предприятий и бюджетных учреждений.

До января 2006 года газ в Украину поставлялся по цене 50 долларов за 1 тыс. куб. м. С января 2006 года – по 95 долл. за 1 тыс. куб. м, с января 2007 года – по 130 долл. за тыс. куб. м. Европейским потребителям Россия продает газ в среднем по 230 долл. за тыс. куб. м.

Украина ежегодно потребляет около 75-76 млрд куб. м природного газа, собственная добыча составляет около 21 млрд куб. м.