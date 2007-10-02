БЮТ советует Черновецкому не мечтать о лаврах маркиза Карабаса

Фракция Блока Юлии Тимошенко в Киевском городском совете предупреждает городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, что “за каждый украденный сантиметр столичной земли” он понесет ответственность перед законом.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении фракции БЮТ в Киевсовете по поводу вчерашних решений сессии Киевского городского совета.

Авторы заявления утверждают, что 1 октября на сессии городского совета “произошло преступление против киевской общины, масштабы и наглость которого превзошли все криминальные операции городской власти во главе с Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ за время пребывания его в должности мэра столицы”.

По данным БЮТ в Киевсовете, практически все 676 рассмотренных сессией вопросов закончились “тотальным грабежом киевских земель, при том, что по более чем 70 процентам решений не было даже проектов вопросов, которые должны были получить депутаты”. “В результате грубого нарушения процедуры принятия решений и хазарского набега на земли Киева братвы ЧЕРНОВЕЦКОГО столица потеряла свыше 1 333 гектаров, среди которых многострадальные земли Хотовского совхоза и урочище Кончи-Заспы”, говорится в заявлении.

По словам БЮТовцев, “варварство ЧЕРНОВЕЦЬКОГО и его компании произошло именно тогда, когда наше общество живет ожиданием завершения подсчета голосов на парламентских выборах”.

“Воспользовавшись тем, что страна сосредоточена на выборе собственного будущего и на борьбе с кланами в большой политике, мелкие шулеры, которые случайно попали во власть Киева, пытаются украсть у местных общин последнее имущество. ЧЕРНОВЕЦКИЙ хорошо понимает, что победа демократических сил и формирование демократической коалиции в Верховной Раде создаст предпосылки для проведения досрочных выборов в Киеве, а потому в свои последние дни в должности мэра идет на прямое нарушение закона ради наживы”, подчеркивается в заявлении.

“Депутаты Киевсовета от БЮТ, - говорится далее в документе, - не принимали участие в криминальном абсурде, который устроила городская власть. Более того, мы обратились с призывом ко всем депутатам горсовета не принимать участие в незаконном заседании сессии, в надежде на то, что здравый смысл и политическая ответственность возьмет верх над искушением приобщиться к дерибану Киева”. Однако, по словам авторов заявления, “пособниками земельной мафии стали фракции и депутатские группы в горсовете: Блок Черновецкого, социалисты, „Гражданский актив Киева”, часть Партии регионов, депутаты „Нашей Украины”, „Столичные реформы”, Блок Литвина и „Единство”.

В связи с этим депутаты БЮТ в Киевсовете обращаются “лично к ЧЕРНОВЕЦКОМУ с заверениями, что за каждый украденный сантиметр столичной земли ему придется понести ответственность перед законом, и мечты о лаврах маркиза Карабаса закончатся для него тюремными нарами”.