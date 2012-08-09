Налоговая заявляет, что шантаж остановками и сокращениями - недопустим

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНСУ.

"Сообщаем, что на данный момент на рассмотрении в различных судебных инстанциях находятся заявленные ОАО «Днепроспецсталь» к возмещению суммы НДС в размере 212,6 млн. грн. За периоды 2010-2012 гг причиной снятия налогового кредита является сотрудничество предприятия с контрагентами с явными признаками фиктивности - «поставщиками» товаров для комбината оказались компании-банкроты, компании с аннулированными свидетельствами плательщика НДС, компании с численностью персонала в одного человека и т.д., наконец, обнаружены фигуранты уголовных дел об уклонении от налогообложения. Все эти «партнеры» якобы поставляли на комбинат большие объемы металлолома, ферросплавов, других товаров", - говорится в сообщении.

"Относительно претензий предприятия по поводу невозврата НДС: ОАО «Днепроспецсталь» в течение 2011-2012 годов было возмещено НДС на сумму 291,7 млн.грн, в т.ч. в автоматическом режиме - 187 млн.грн. На сегодняшний день предприятию не возмещены НДС в размере 81,9 млн. грн. за период март-июнь 2012 года, из них 23,3 млн. грн. за июнь находятся в стадии проверки.

Относительно ООО «Карпатнефтехим» - в 2011-2012 году предприятию возмещен НДС в размере 519,8 млн. грн., из них в автоматическом режиме - 424,2 млн. грн. Получая возмещение НДС от государства, ООО «Карпатнефтехим» от начала создания (с октября 2004 года) и по сегодняшнее время по данным налогового учета декларировало убытки. В настоящее время идет плановая документальная проверка ООО «Карпатнефтехим», - сказано в официальной позиции налоговой.

Государственная налоговая служба Украины заявляет о принципиальной позицию относительно строгого соблюдения норм закона при выполнении своих функций по контролю за своевременностью и полнотой уплаты налогов в бюджет.