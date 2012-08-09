В Полтаве охотники пикетировали облгосадминистрацию

Как передает корреспондент УНИАН, около 30 охотников просят губернатора чтобы сезон охоты начался своевременно, во вторую субботу августа.

Решение об отсрочке сезона они считают безосновательным и нарушающим их конституционные права, поскольку они заплатили членские взносы.

По словам участников пикета, охотники ведут себя культурно и не будут ничего поджигать, а наоборот помогают охранять лесные угодья и максимально сотрудничают с лесниками.

Охотники передали свое письменное обращение главе облгосадминистрации А.Удовиченко. Вместе с тем они обещают уже на следующей неделе, если не будет открыт сезон охоты, прийти под стены ОГА уже более численным составом.

В облгосадминистрации пообещали рассмотреть обращение охотников и принять соответствующее решение.

Как сообщал УНИАН, сезон охоты на пернатую дичь в Полтавской области перенесли на полмесяца с 11 августа на 25 августа. Распоряжение о переносе сроков охоты подписал 2 августа губернатор Александр Удовиченко. Также всем жителям области временно запрещено отдыхать в лесах. Данное распоряжение связано с наивысшим, 5-м уровнем пожароопасности в области и недопущением нарушения правил пожарной безопасности.