Эксперт: отмена пошлин на импорт похоронит наши ферросплавные предприятия

Такое мнение в интервью УНИАН высказал экс-замминистра промышленной политики Украины Сергей Грищенко, комментируя зарегистрированный в Верховной Раде Украины законопроект о введении нулевой таможенной пошлины на импорт ферросплавной продукции.

По мнению С.Грищенко, учитывая сложную ситуацию, в которой сегодня находятся украинские ферросплавщики, принятие данного законопроекта не оставляет им шансов на выживание. «Я бы еще понял, если бы речь шла об отмене пошлины на те виды ферросплавов, которые в Украине не производятся. Но авторы законопроекта предлагают освободить от уплаты пошлины все без исключения ферросплавы, а это явно противоречит интересам украинских производителей, - отметил эксперт. - Конечно, необходимо учитывать интересы потребителей ферросплавной продукции — металлургических предприятий, но нельзя забывать и о том, что ферросплавная подотрасль является неотъемлемой частью отечественного горно-металлургического комплекса, а значит, ее интересы неразрывно связаны с интересами ГМК».

Он также отметил, что появление подобных законопроектов связано с межкорпоративными войнами. «Но давно известно, что в таких войнах победителей не бывает, а есть только побежденные. Я думаю, что пора на уровне государства с этой «корпоративщиной» заканчивать и навести порядок», - добавил С.Грищенко.

В свою очередь, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Мирослав Табахарнюк отметил, что в отношении государства к отечественному производителю всегда должен присутствовать здоровый протекционизм. «Если при вступлении в ВТО у нас не было зафиксировано обязательств об отмене таможенной пошлины на импорт ферросплавов, мы просто обязаны воспользоваться этой ситуацией и сохранить пошлину на данный вид продукции. Это будет справедливо по отношению к украинским производителям ферросплавов», - отметил М.Табахарнюк.

Он так же отметил, что УСПП на экспертном уровне отслеживает ситуацию с импортом той или иной продукции на территорию Украины. «В данном случае я вижу, что предложенный законопроект является элементом конкурентной борьбы между украинскими производителями ферросплавов и их конкурентами — импортерами. Это борьба за место под солнцем. При этом приходится признать, что наши депутаты не привыкли советоваться с отраслевыми экспертами и зачастую отстаивают узкие интересы отдельных участников рынка, в данном случае законопроект работает исключительно на пользу импортерам», - добавил вице-президент УСПП.

Подытоживая, он еще раз отметил, что если обязательства перед международными торговыми организациями не требуют от Украины отмены пошлины, ее следует сохранять и в этом заключается позиция УСПП.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект (№11042) о внесении изменений в Таможенный тариф Украины, утвержденный Законом Украины "О Таможенном тарифе Украины" (относительно ставок ввозной пошлины на ферросплавную продукцию), которым предлагается установить нулевую ставку пошлины на ферросплавную продукцию, импортируемую в Украину.

Автором законопроекта является народный депутат от Партии Регионов Дмитрий Шпенов.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, необходимость его принятия обусловлена неблагоприятной конъюнктурой, сложившейся на мировых рынках стали, на которые ориентировано подавляющее большинство отечественных металлургических предприятий.

«Одним из основных видов металлургического сырья, непосредственно влияющих на себестоимость готовой стали и проката, является ферросплавная продукция. На сегодня ставки ввозной пошлины на различные виды ферросплавов составляют 2-5,5%. Отмена ввозной пошлины на ферросплавы, которые являются сырьем для выплавки стали, позволит диверсифицировать источники поставок сырья, повысить ценовую конкурентоспособность украинских металлургических комбинатов, в том числе в части легированных сталей», - отмечается в документе.

В то же время 12 июня т. г. Украинская ассоциация производителей ферросплавной продукции (УкрФА) направила письмо в Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) и в Межведомственную комиссию по международной торговле (МКМТ) с просьбой открыть специальное расследование в отношении агрессивного импорта ферросиликомарганца в Украину.

Как отмечается в письме УкрФА, рост импорта ферросиликомарганца в Украину в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, составил 144%. Как следствие, национальные производители ферросиликомарганца были вынуждены (в 2011 году по сравнению с 2010 годом) уменьшить объемы производства данного сплава на 11%, снизить загрузку производственных мощностей на 13%. В 2011 году, по сравнению с 2010 годом, доля национального производителя в потреблении ферросиликомарганца украинскими метпредприятиями снизилась на 43%, рентабельность украинских производителей ферросиликомарганца сократилась на 49%, финансовый результат деятельности украинских ферросплавных заводов, производящих ферросиликомарганец, упал на 62%. Уровень занятости работников украинских производителей ферросиликомарганца уменьшился на 13%.

10 июля т.г. письмо УкрФА с аналогичной просьбой было направлено в МЭРТ и МКМТ - в отношении расследования агрессивного импорта ферросилиция.