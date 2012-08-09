Из детского приюта сбежал подросток-«рецидивист»

Парня разыскивает милиция.

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в Киевской области, по данным милиции, подросток не в первый раз самовольно и без предупреждения покидает место жительства. Из приюта «Барвинок», в котором Ю.Толстолик жил раньше, он убегал четыре раза.

В милиции отметили, что после побегов подросток путешествует по городам Украины, может находиться и «зарабатывать» на городских вокзалах, в местах массового скопления людей или на стихийных рынках. Парень «специализируется» на кражах мобильных телефонов, продуктов питания и денег, о себе придумывает неправдивые истории и предоставляет недостоверную информацию. По месту жительства и в милиции получил отрицательные характеристики. В 2012 году он уже имел судимость за кражу мобильного телефона и получил четыре года условного срока наказания. В милиции неоднократно проводили с беглецом профилактические и разъяснительные беседы, пытались предостеречь от необдуманных, противозаконных и опасных поступков.

Известно, что в последний раз Ю.Толстолика видели в городе Одессе, сейчас его местонахождение неизвестно.

Работники милиции просят граждан, кому может быть известна какая-либо информация о Ю.Толстолике или его месте пребывания, сообщить по телефонам: (044) 271-63-64 (Управление уголовного розыска ГУ МВД Украины в Киевской области), 271-60-02, 271-60-03 (дежурная часть ГУМВД Украины в Киевской области) – круглосуточно или 102.