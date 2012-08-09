В Ровно 4 часа пылал рынок

Сегодня около пяти часов утра на пункт связи дежурной части ТУ МЧС в Ровенской области от прохожего поступило сообщение о пожаре в одноэтажном продуктовом магазине с торговым залом в подвальном помещении на территории продуктового рынка по улице Пересопницкой.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, пожар был ликвидирован в 8.48.

Огнем уничтожен мясной отдел в подвальном помещении, торговый зал первого этажа.

Ликвидацию пожара осложняло большое количество горючих материалов и слишком высокая температура.

Спасено 8 торговых киосков и двухэтажное здание торгового центра «Лион».

К тушению пожара привлекалось более 30 спасателей, 5 единиц пожарно-спасательной техники и 3 спецавтомобилей.

Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.